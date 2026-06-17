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Рэпер Пи Дидди выйдет из тюрьмы в феврале 2028 года — на два месяца раньше

Рэпер Пи Дидди выйдет из тюрьмы в феврале 2028 года — на два месяца раньше
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В октябре 2025 года скандального рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) приговорили к 50 месяцам тюрьмы по двум пунктам обвинения в организации транспортировки людей для занятия проституцией. Издание Deadline сообщило, что знаменитость окажется на свободе значительно раньше изначально заявленного срока.

По данным федерального бюро тюрем, музыкант должен быть освобождён 23 февраля 2028 года. Ранее срок Дидди уже сокращался — изначально дата освобождения была назначена на 8 мая 2028 года, а вскоре была перенесена на апрель. При этом представители рэпера пока не комментировали ситуацию. Ранее отмечалось, что срок знаменитости может быть сокращён, если он будет демонстрировать образцовое поведение.

Скандальная ситуация с рэпером Пи Дидди началась осенью 2024 года, когда его арестовали и предъявили более 100 обвинений, среди которых были в том числе сексуальное насилие и секс-трафик. По некоторым пунктам Комбса в итоге оправдали, однако судья заявил, что те самые 50 месяцев станут «посланием всем насильникам и жертвам, что эксплуатация людей и насилие никогда не остаются безнаказанными».

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