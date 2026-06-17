Team Vitality и Team Spirit — фавориты IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Аналитическая платформа Polymarket обновила вероятности победы команд в плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS 2. Главным фаворитом турнира считается Team Vitality.
Вероятность чемпионства европейского коллектива оценивается в 35%. Второе место в списке претендентов занимает российская Team Spirit с показателем 30%. Тройку лидеров замыкает бразильская FURIA, шансы которой составляют 14%. Примечательно, что Team Falcons с Ильёй m0NESY Осиповым не вошли в топ-3 — их вероятность на титул оценивается в 8%.
Шансы остальных участников плей-офф распределились следующим образом:
- Aurora Gaming: 5%;
- BetBoom Team: 3%;
- 9z Team: 3%;
- G2 Esports: 2%.
На рынке победителя мэйджора на Polymarket проторговано более $ 21,9 млн.
Плей-офф IEM Cologne Major 2026 пройдёт с 18 по 21 июня на арене LANXESS в Кёльне. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.