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Team Vitality и Team Spirit — фавориты IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Team Vitality и Team Spirit — фавориты IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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Аналитическая платформа Polymarket обновила вероятности победы команд в плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS 2. Главным фаворитом турнира считается Team Vitality.

Вероятность чемпионства европейского коллектива оценивается в 35%. Второе место в списке претендентов занимает российская Team Spirit с показателем 30%. Тройку лидеров замыкает бразильская FURIA, шансы которой составляют 14%. Примечательно, что Team Falcons с Ильёй m0NESY Осиповым не вошли в топ-3 — их вероятность на титул оценивается в 8%.

Шансы остальных участников плей-офф распределились следующим образом:

  • Aurora Gaming: 5%;
  • BetBoom Team: 3%;
  • 9z Team: 3%;
  • G2 Esports: 2%.

На рынке победителя мэйджора на Polymarket проторговано более $ 21,9 млн.

Плей-офф IEM Cologne Major 2026 пройдёт с 18 по 21 июня на арене LANXESS в Кёльне. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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