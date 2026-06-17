Аккаунты Steam начали похищать через приложение с обоями Wallpaper Engine

Издание «Газета.Ru» сообщило, что мошенники научились похищать аккаунты Steam через обои для рабочего стола на компьютерах. Эксперты из компании «Лаборатория Касперского» отметили, что хакеры крадут данные пользователей через Steam Workshop.

Так, преступники получают логин и пароль от аккаунтов через приложение Wallpaper Engine, которое позволяет устанавливать интерактивные обои на рабочий стол. Сервис открывает возможность для хакеров распространять вредоносные программы, способные получить доступ к ПК.

По данным компании, под атаки хакеров попадают пользователи из России, Китая, Германии, Индии и других стран. Подобные похищения начались минимум с конца 2025 года и продолжаются до сих пор. Специалисты заявили, что вредоносные обои были скачаны более 10 тыс. раз. Некоторые вирусы встраивались в сами пакеты изображения и автоматически запускались после установки на рабочий стол.