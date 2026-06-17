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«Лучший фильм о Питере Паркере»: Том Холланд — о «Человеке-пауке: Новый день»

«Лучший фильм о Питере Паркере»: Том Холланд — о «Человеке-пауке: Новый день»
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Издание Esquire взяло интервью у знаменитого актёра Тома Холланда. Он рассказал о предстоящей супергеройской картине «Человек-паук: Новый день».

По словам артиста, авторам удалось сделать лучший фильм о знаменитом супергерое, который они когда-либо снимали. Холланд отметил, что лента получилась очень интригующей, ведь даже сам Питер Паркер на протяжении всего хронометража немного растерян и не понимает, что происходит вокруг.

«Новый день» уже лучший фильм о Человеке-пауке, который мы когда-либо снимали. Эта лента — настоящая загадка, ведь на протяжении большей части картины даже сам Человек-паук немного растерян, сбит с толку и думает: «Что происходит?» Мы просто пытались найти способы, как сделать этот фильм похожим на детектив.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

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