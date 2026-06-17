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В России одобрили закон о введении единой базы смартфонов по IMEI

В России одобрили закон о введении единой базы смартфонов по IMEI
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Агентство ТАСС сообщило, что Совет Федерации одобрил закон о создании единой базы IMEI в России. В будущем реестре будут содержаться данные о смартфонах жителей РФ.

В рамках законопроекта вносить сведения в базу смогут не только государственные органы, но и операторы. Они должны будут указывать, какая SIM-карта привязана к конкретному 15-значному IMEI-номеру. Правительство РФ в дальнейшем определит список ведомств, которые получат доступ к списку.

О создании единой базы для мобильных телефонов жителей России стало известно в конце декабря 2025 года. Список будет состоять из IMEI — уникального номера устройства, где используются сим-карты. Единый реестр устройств должен улучшить борьбу с беспилотниками и уменьшить потребность в отключении интернета в российских городах.

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