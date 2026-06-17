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Бюджет «Истории игрушек 5» составил $ 250 млн — самый дорогой мультфильм Pixar

Бюджет «Истории игрушек 5» составил $ 250 млн — самый дорогой мультфильм Pixar
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Издание Variety поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов предстоящего мультфильма «История игрушек 5». Журналисты отметили, что бюджет картины составил $ 250 млн, без учёта затрат на рекламу.

Таким образом, пятый фильм франшизы стал самым дорогим в серии. До этого первое место занимали третья и четвёртая части, бюджет которых составлял около $ 200 млн. Затраты на предстоящую ленту также стали рекордными среди других анимационных проектов студии Pixar. Аналитики уверены, что «История игрушек 5» побьёт станет лидером в серии по стартовым сборам и заработает около $ 150 млн за первые выходные. Кроме того, дебютные сборы ленты могут стать самыми высокими за 2026 год.

«История игрушек 5» выйдет в мировом прокате уже 19 июня. Проект расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

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