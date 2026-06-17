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Трейлер финального эпизода аниме «Доктор Стоун» — премьера 25 июня

Трейлер финального эпизода аниме «Доктор Стоун» — премьера 25 июня
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Студия TOHO Animation представила трейлер 13-й серии четвёртого сезона аниме «Доктор Стоун». Финальный эпизод, который завершит всё шоу, выйдет уже 25 июня.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO Animation. Права на видео принадлежат TOHO Animation.

Проект представляет собой анимационный сериал, рассказывающий о внезапном катаклизме на Земле, когда всё человечество обратилось в камень. Гениальный юноша Сэнку Исигами внезапно возвращается к жизни и решает возродить всех остальных людей с помощью науки.

В финальных эпизодах «Царство науки» отправится на Луну, чтобы положить конец таинственному катаклизму. Зрители высоко оценили популярный анимационный проект: на агрегаторе IMDb он получил 8,1 балла из 10.

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