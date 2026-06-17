Чемпион мэйджора HObbit перешёл в PARIVISION — BELCHONOKK выставлен на трансфер

PARIVISION объявила об изменениях в составе по Counter-Strike 2. Андрей BELCHONOKK Ясинский переведён в запас и выставлен на трансфер. Его место в команде займёт Абай HObbit Хасенов, ранее выступавший за 1win.

1win отправила HObbit в запас в феврале 2026 года, после чего казахстанец находился без команды. HObbit стал первым казахстанским чемпионом мэйджора, выиграв PGL Major Kraków 2017 в составе Gambit Esports. Впоследствии он выступал за HellRaisers, а в 2022 году перешёл в Cloud9 вместе с бывшим составом Gambit. За карьеру Хасенов заработал более $ 800 тыс. призовых.

Нам было важно усилить состав опытным исполнителем, который поможет команде прогрессировать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы хорошо знаем сильные стороны Абая и уверены, что его приход сделает нас сильнее.

Дебют HObbit в составе PARIVISION в качестве стендина состоится на XSE Pro League 2026 в Китае. На IEM Cologne Major 2026 PARIVISION заняла 15-16-е места, проиграв все три матча на третьей стадии.

Состав PARIVISION:

Джами Jame Али;

Владислав xiELO Лысов;

Эмиль Nota Москвитин;

Иван zweih Гогин;

Абай HObbit Хасенов;

Дастан dastan Акбаев (тренер).