Трейлер криминального сериала «Вестисы» со звездой «Человека-паука» — старт 12 июля

Стриминговый сервис MGM+ представил трейлер сериала The Westies («Вестисы»). Криминальная лента стартует уже 12 июля.

Видео доступно на YouTube-канале MGM+. Права на видео принадлежат MGM+.

Сюжет проекта развернётся в Нью-Йорке 1980-х. Главными героями выступят члены преступной группировки, которые стремятся получать прибыль от строительства большого конференц-центра. Со временем у преступников начинают возникать разногласия друг с другом.

Одну из главных ролей исполнил звезда трилогии «Человек-паук» Дж. К. Симмонс. В проекте также сыграли Титус Уэлливер («Мандалорец»), Хеймиш Аллан-Хэдли («Сорвиголова: Рождённый заново»), Аллен Лич («Богемская рапсодия») и другие актёры. Одним из авторов выступил Крис Бренкето, участвовавший в создании сериала «Ганнибал».