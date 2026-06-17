Актёр из «Ведьмака 3» сравнил Генри Кавилла с Лиамом Хемсвортом в сериале Netflix

Издание Polygon взяло интервью у актёра Дага Кокла, подарившего голос Геральту из Ривии в английской озвучке игр серии «Ведьмак». Он высказал своё мнение насчёт исполнителей главных ролей в сериале от Netflix.

По словам артиста, Генри Кавилл проделал отличную работу, когда играл Геральта в шоу. Однако Лиам Хемсворт также справился с задачей и продемонстрировал сильную актёрскую игру. Кокл считает, что артисты показали разных Геральтов, но каждый из них интересный.

Сделать то, что сделал Лиам Хемсворт, очень сложно. Действительно очень сложно, особенно с персонажем в сериале, который так многие обожают. Заменить актёра, который изначально играл этого персонажа в том же сериале — это невероятно трудно. Мне кажется, что в исполнении Генри Кавилла персонаж получился немного более весомым, а в исполнении Лиама — немного более энергичным и по-настоящему молодым.

Премьера четвёртого сезона «Ведьмака» состоялась в октябре. Главного героя сыграл Лиам Хемсворт («Голодные игры»), ведь Генри Кавилл покинул проект после третьего сезона. Авторы также завершили съёмки пятого сезона, который станет для проекта большим финалом.