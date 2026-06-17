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Стивен Спилберг объяснил, почему никогда не снимет фильм для Netflix

Стивен Спилберг объяснил, почему никогда не снимет фильм для Netflix
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Издание ITV взяло интервью у знаменитого режиссёра Стивена Спилберга («День разоблачения»). Он рассказал, почему никогда не будет снимать фильмы для стримингового сервиса Netflix.

По словам постановщика, если бы домашние платформы могли рассылать картины на физических носителях многим людям, он бы снимал проекты для них. Но Спилберг отметил, что создавать масштабные ленты для кинотеатров, чтобы зрители могли насладиться происходящим.

Идея рассылки небольших кассет или DVD-дисков отдельным лицам для просмотра фильмов — если бы я это сделал, был бы рад работать на Netflix. Я снял бы для Netflix фильм, зная, что его увидят миллионы людей только на своих домашних экранах. Но я кинорежиссёр, верю в масштабные кинофильмы, в театральные показы на 70-миллиметровой плёнке, с великолепным звуком, потрясающе яркой проекцией и людьми в зале, потому что считаю, что энергия – это важно. Сидя в заполненном зале, чувствуешь энергию незнакомцев.

Новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» вышел в мировом прокате 12 июня. Картина рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Каким получился фильм Стивена Спилберга про НЛО:
Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
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