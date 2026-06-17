Голосование за лучшего киберспортивного букмекера — успейте отдать голос

Продолжается голосование за лучшего киберспортивного букмекера в рамках ежегодной премии «Лучший букмекер», учреждённую «Чемпионатом». Награду получит легальная в России букмекерская компания, набравшая наибольшее число голосов в номинации.

Номинация «Лучший киберспортивный букмекер» — одна из четырёх категорий премии наряду с «Лучшими условиями», «Системой лояльности и поддержкой клиентов» и «Удобством использования». Компания с наибольшим суммарным количеством баллов по всем номинациям получит главную награду — звание лучшего букмекера года.

Выбор делают не только эксперты и редакция портала — в голосовании участвуют читатели «Чемпионата» и игроки на ставках. Голосование продлится до 23:59 мск 17 июня.