Расписание четвертьфинала IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2
18 и 19 июня пройдёт четвертьфинал Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.
В эти дни восемь команд сыграют четыре матча, которые определят участников полуфиналов. Плей-офф проходит с выбыванием после первого поражения, а матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед).
Матчи четвертьфинала IEM Cologne Major 2026 на 18 июня
- 16:45. BetBoom Team (Россия) — Aurora Gaming (Европа);
- 20:00. FURIA (Бразилия) — 9z Team (Южная Америка).
Матчи четвертьфинала IEM Cologne Major 2026 на 19 июня
- 16:45. Team Spirit (Россия) — G2 Esports (Европа);
- 20:00. Team Vitality (Европа) — Team Falcons (Европа).
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражаются за титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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