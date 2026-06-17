Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умерла Дэйви Чейз, звезда мультфильма «Лило и Стич» и хоррора «Звонок»

Умерла Дэйви Чейз, звезда мультфильма «Лило и Стич» и хоррора «Звонок»
Комментарии

Издание TMZ сообщило о смерти актрисы Дэйви Чейз. Артистка умерла 16 июня в возрасте 35 лет.

О смерти девушки рассказал журналистам её парень Рой Эрнандес. По его словам, актриса страдала от менингита и инфекции крови, которые привели к смерти. В начале июня её госпитилазировали в больницу в Лос-Анджелесе из-за сильного истощения организма.

Дэйви Чейз снималась в кино с 1990-х годов. За это время она сыграла в более чем 40 сериалах и фильмах. Известность актриса получила благодаря озвучке девочки Лило из культового мультфильма «Лило и Стич». Она также подарила свой голос персонажу в мультсериале. Кроме того, Чейз сыграла роль Самары — девочку-призрака из американской версии хоррора «Звонок».

О смерти другой популярной актрисы:
Умерла Энн Шедин, известная по роли Кейт Тэннер в сериале «Альф»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android