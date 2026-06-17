«Сел в такси и 10 часов ехал в Астану. Написал маме: я уезжаю». Molodoy — о пути в CS

В документальном фильме ESL снайпер FURIA Данил molodoy Голубенко рассказал, как начинал карьеру в Counter-Strike. По его словам, он рос в небогатой семье в Семее, маленьком городе в Казахстане, и не имел собственного компьютера.

Первой мечтой Голубенко был футбол, однако после знакомства с CS в компьютерном клубе он решил сменить путь. Молодой игрок попросил родителей не отправлять его в университет, но мать не поддержала решение.

Однажды я проснулся, ничего не сказал и взял такси до Астаны. Это 10 часов езды из Семея. Написал маме: я уезжаю, прости, но это моя мечта, мне нужно попробовать. Мне дали компьютер бесплатно и еду. После первой тренировки мне сказали: ты в команде. Потом я сказал маме, что теперь мне нужно перебираться в Сербию. Она сказала, что не отпустит меня, потому что боится и не знает, чем я занимаюсь.