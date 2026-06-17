В Италии потребовали от Apple разрешить сервисы для хранения данных — не только iCloud

Итальянский антимонопольный регулятор AGCM начал расследование по отношению к компании Apple. Местные чиновники заподозрили корпорацию Тима Кука в нарушении Закона о цифровых рынках, который вступил в силу несколько лет назад.

Так, Apple могут привлечь к ответственности за навязывание пользователям собственного облачного сервиса iCloud. По данным ведомства, компания намеренно не предоставляет аудитории возможность хранить свои данные в сторонних сервисах в духе Google Drive и Dropbox, предлагая лишь своё решение.

В соответствии со статьёй 6(7) Закона о цифровых рынках, Apple должна обеспечить сторонним поставщикам потребительского облачного сервиса бесплатную и эффективную совместимость с операционными системами iOS и iPadOS, а также предоставить им доступ на равных условиях к тем же аппаратным и программным функциям, что и к iCloud.

Если запрос итальянских чиновников одобрят в Европейской комиссии, доступ к сторонним облачным сервисам на iPhone и iPad станет обязательным по всему Евросоюзу. Ранее в ЕС также разрешили установку приложений не из магазина App Store, однако функционал работает только на территории Европы.