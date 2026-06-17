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Россиянин Cloud перешёл в состав Fnatic по Valorant

Россиянин Cloud перешёл в состав Fnatic по Valorant
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Fnatic подписала 22-летнего Кирилла Cloud Нехожина в состав по Valorant перед стартом VCT 2026: EMEA Stage 2.

Cloud был капитаном GIANTX с момента вступления организации в VCT EMEA в 2023 году. За карьеру он принял участие в 34 турнирах, одержав две победы и пять раз финишировав вторым. Ранее россиянин выступал за CrowCrowd и Natus Vincere.

Fnatic заполнила состав после ухода Клемана CyvOph Мийяра в Natus Vincere. Клуб переживает один из самых сложных сезонов с начала 2026 года — ни одного финиша выше топ-4 и ни одного выхода на международный турнир в 2026 году. Fnatic не пропускала Valorant Champions с момента первого турнира в 2021 году.

Ближайшим турниром для Fnatic станет VCT 2026: EMEA Stage 2, который пройдёт с 15 июля по 30 августа. 12 команд разыграют $ 250 тыс. и слоты на Valorant Champions 2026.

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