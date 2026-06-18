Apple повысит цены на свою продукцию: кризис компонентов «стал невыносимым»

Глава Apple Тим Кук в интервью WSJ подтвердил очевидное: техника компании подорожает из-за нарастающего кризиса компонентов из-за бурного роста искусственного интеллекта.

По словам Кука, Apple до последнего пыталась всеми способами отсрочить подорожание, чтобы последствия происходящего не перекладывались на пользователей, однако ситуация дошла до предела, когда уже нечего делать и придётся повышать цены.

К сожалению, это неизбежно. Мы делаем всё возможное, чтобы смягчить повышение цен и стараемся защитить наших клиентов повышения, но ситуация стала невозможной для удержания.

Тим Как не стал сообщать сроки подорожания и какие продукты заденет. В сентябре выходят iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold — скорее всего, цена каждого из них будут кусачей.