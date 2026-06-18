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Сериал Укрытие, 3-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Укрытие» от Apple
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Уже 3 июля состоится премьера третьего сезона сериала «Укрытие». В продолжении фантастического шоу авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.

В третий сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Финал состоится 4 сентября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Укрытие»

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 июля
2-я серия10 июля
3-я серия17 июля
4-я серия24 июля
5-я серия31 июля
6-я серия7 августа
7-я серия14 августа
8-я серия21 августа
9-я серия28 августа
10-я серия4 сентября
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