Расписание выхода третьего сезона сериала «Укрытие» от Apple
Уже 3 июля состоится премьера третьего сезона сериала «Укрытие». В продолжении фантастического шоу авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.
В третий сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Финал состоится 4 сентября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Укрытие»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 июля
|2-я серия
|10 июля
|3-я серия
|17 июля
|4-я серия
|24 июля
|5-я серия
|31 июля
|6-я серия
|7 августа
|7-я серия
|14 августа
|8-я серия
|21 августа
|9-я серия
|28 августа
|10-я серия
|4 сентября
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