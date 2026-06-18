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Netflix закрыл сериал «Городок» после первого сезона, хотя планировали снять три

Netflix закрыл сериал «Городок» после первого сезона, хотя планировали снять три
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По данным Deadline, Netflix закрыл сериал «Городок». Шоу получило всего один сезон, хотя его создатели рассказывали, что распланировали проект как минимум на три сезона.

Если верить информации СМИ, новость стала неожиданностью. Уже была сформирована команда сценаристов для второго сезона — стандартная практика для многих популярных сериалов. По словам источников, одна из обсуждавшихся идей заключалась в том, чтобы снять второй и третий сезоны подряд.

Отмечают, что шоу набрало хорошие отзывы от зрителей и критиков, но это не помогло «Городку» набрать высокие рейтинги. К сожалению, они так и остались довольно слабыми.

Продюсерами сериала выступили братья Даффер, известные как создатели культового сериала «Очень странные дела». Главные роли исполнили Билл Пуллман («День независимости», «Тёмные воды») и Альфред Молина («Фрида», «Лютер», сериал «Вражда»).

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