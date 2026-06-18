Появилось стильное промо по фильму «Человек-паук: Новый день»

Вчера вместе с трейлером «Человека-паука: Новый день» выпустили и свежее стильное промо. На нём герой летит прямо на Халка, Скорпиона и бойцов клана «Рука».

Новое промо «Человека-паука: Новый день»

Фото: Disney

Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк. Скорее всего, это Джин Грей.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля.