Звезда «Анатомии страсти» Сандра О сыграет в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»

В Deadline сообщили, что звезда «Анатомии страсти» и «Убивая Еву» Сандра О планирует присоединиться к актёрскому составу нового фильма создателей «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.

Подробности проекта держатся в секрете. Кван, Шайнерт и Джонатан Ванг будут продюсировать фильм через свою компанию Playgrounds в рамках общего соглашения с Universal Pictures.

Райан Гослинг рассматривался на роль прошлой весной, но из-за несовпадения графиков он отказался от участия в фильме, и Universal пригласила Мэтта Дэймона. Съёмки планируют начать уже этим летом в Лос-Анджелесе. Премьера намечена на 19 ноября 2027 года.