Звезда «Анатомии страсти» Сандра О сыграет в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»
Поделиться
В Deadline сообщили, что звезда «Анатомии страсти» и «Убивая Еву» Сандра О планирует присоединиться к актёрскому составу нового фильма создателей «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.
Подробности проекта держатся в секрете. Кван, Шайнерт и Джонатан Ванг будут продюсировать фильм через свою компанию Playgrounds в рамках общего соглашения с Universal Pictures.
Райан Гослинг рассматривался на роль прошлой весной, но из-за несовпадения графиков он отказался от участия в фильме, и Universal пригласила Мэтта Дэймона. Съёмки планируют начать уже этим летом в Лос-Анджелесе. Премьера намечена на 19 ноября 2027 года.
Комментарии
- 18 июня 2026
-
09:23
-
08:45
-
08:02
-
07:31
-
07:14
-
07:08
-
00:30
- 17 июня 2026
-
22:42
-
22:05
-
21:36
-
20:56
-
20:48
-
20:28
-
20:21
-
20:05
-
19:35
-
19:04
-
19:03
-
18:39
-
18:08
-
17:34
-
16:55
-
16:54
-
16:25
-
15:57
-
15:32
-
15:00
-
15:00
-
14:27
-
14:02
-
13:47
-
13:18
-
12:55
-
12:49
-
12:40