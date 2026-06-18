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Дэниэл Калуя и Тияна Тейлор сыграют в новом фильме режиссера «Иуды и чёрной мессии»

Дэниэл Калуя и Тияна Тейлор сыграют в новом фильме режиссера «Иуды и чёрной мессии»
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По данным Deadline, Дэниэл Калуя и Тияна Тейлор, звезды «Прочь» и «Битвы за битвой», сыграют в новом фильме Шаки Кинга The Parlay. Ранее постановщик снял «Иуду и чёрную мессию».

The Parlay будет основан на оригинальной идее Зака Эйкерса и Скипа Бронки. Эйкерс, Бронки и Кинг работают над сценарием. Сюжет пока держится в секрете, но известно, что проект позиционируется как криминальный боевик.

Эйкерс и Бронки известны своим вымышленным подкастом «Лаймтаун», который впоследствии был адаптирован в одноименный телесериал с Джессикой Бил и Стэнли Туччи в главных ролях. Они также написали сценарий к фильму «Он»

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