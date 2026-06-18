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Хью Джекман согласился сняться в «Смерти Робин Гуда» после просмотра «Свиньи»

Хью Джекман согласился сняться в «Смерти Робин Гуда» после просмотра «Свиньи»
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Хью Джекман в интервью рассказал, что согласился сняться в «Смерти Робин Гуда» после того, как посмотрел «Свинью». У фильмов один режиссёр — Майкл Сарноски.

Джекмана настолько впечатлила картина с Николасом Кейджем, что он сам решил поработать с Сарноски.

Через 10 минут просмотра «Свиньи» я написал своему агенту и сказал: «Я в деле». Майкл Сарноски — подлинный голос в кино. Он один их тех, кто повлияет на кино.

Картина расскажет об уже пожилом и тяжело раненном Робин Гуде, который пытается искупить вину за прошлое, полное убийств и других различных преступлений. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 19 июня.

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