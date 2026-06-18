Роберт Таперт, продюсер франшизы «Зловещие мертвецы», рассказал, что «Гнев зловещих мертвецов» будет приквелом оригинального фильма Сэма Рэйми 1981 года.

После оригинальной трилогии Рэйми, в которую вошли «Зловещие мертвецы» (1981), «Зловещие мертвецы 2» (1987) и «Армия тьмы» (1993), франшиза была перезапущена с выходом фильма «Зловещие мертвецы» Феде Альвареса в 2013 году.

Режиссёром картины «Гнев зловещих мертвецов» выступит Фрэнсис Галлуппи («Ограбление по-аризонски»). Зарубежный прокат назначен на 7 апреля 2028 года. А «Зловещие мертвецы: Пекло», следующая часть картины, выйдет в российский прокат 16 июля.