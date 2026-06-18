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Военная драма «Давление» с Бренданом Фрейзером официально вышла в кинотеатрах России

Военная драма «Давление» с Бренданом Фрейзером официально вышла в кинотеатрах России
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Сегодня в российских кинотеатрах состоялась официальная премьера военной драмы «Давление». Главную роль в картине исполнил звезда «Мумии» и «Кита» Брендан Фрейзер.

Сюжет исторической ленты разворачивается в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. Картина расскажет о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями.

В ленте также снялись Эндрю Скотт («Шерлок»), Керри Кондон («Формула-1»), Дэмиэн Льюис («Однажды в… Голливуде») и другие актёры. Режиссёром выступил Энтони Марас — постановщик военной драмы «Дворец».

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