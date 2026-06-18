Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки финального сезона «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Завершились съёмки финального сезона «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Комментарии

В Deadline сообщили об окончании съёмок последнего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Производство проходило в том числе в Монголии.

Наконец-то просматриваю эти фотографии, сделанные во время съёмок последнего эпизода. Теперь, когда я вернулся из Монголии, мне было очень тяжело с ними расставаться.

Пятый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», рассказывает о Дэриле и Кэрол, которые возвращаются домой к своим близким после того, как их занесло во Францию, где появился зомби-вирус.

Когда выйдет пятый сезон, пока не раскрыли. Вероятно, ждать его стоит не раньше 2027 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android