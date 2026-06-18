Вышел детективный сериал «Я найду тебя» со звездой «Аватара»

Сегодня на Netflix состоялась премьера детективного сериала «Я найду тебя». Для просмотра доступны все восемь эпизодов сразу.

Проект выступит экранизацией одноимённого романа Харлана Кобена и расскажет о Дэвиде, которые отбывает пожизненный срок за убийство своего сына. В один момент он узнаёт, что его ребёнок может быть жив. Тогда герой решает совершить побег.

Главные роли исполнили звезда «Аватара» Сэм Уортингтон и звезда «Разделения» Бритт Лауэр. Съёмочный процесс проходил в городах Кингстон и Торонто, провинция Онтарио, Канада, начиная с апреля и заканчивая августом 2025 года. Среди мест съёмок значатся Королевская тюрьма Кингстона и кампус Университета Торонто Миссиссауга.