Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел детективный сериал «Я найду тебя» со звездой «Аватара»

Вышел детективный сериал «Я найду тебя» со звездой «Аватара»
Комментарии

Сегодня на Netflix состоялась премьера детективного сериала «Я найду тебя». Для просмотра доступны все восемь эпизодов сразу.

Проект выступит экранизацией одноимённого романа Харлана Кобена и расскажет о Дэвиде, которые отбывает пожизненный срок за убийство своего сына. В один момент он узнаёт, что его ребёнок может быть жив. Тогда герой решает совершить побег.

Главные роли исполнили звезда «Аватара» Сэм Уортингтон и звезда «Разделения» Бритт Лауэр. Съёмочный процесс проходил в городах Кингстон и Торонто, провинция Онтарио, Канада, начиная с апреля и заканчивая августом 2025 года. Среди мест съёмок значатся Королевская тюрьма Кингстона и кампус Университета Торонто Миссиссауга.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android