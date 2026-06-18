Серверы EA Sports FC 26, FC 25 и FC 24 вновь ушли на профилактику

18 июня Electronic Arts начала очередную внеплановую профилактику своих серверов в EA Sports FC 26, EA Sports FC 25 и EA Sports FC 24. Сейчас в играх не работают сетевые режимы, включая Ultimate Team, «Сезоны» и другие онлайн-составляющие футбольных симуляторов на всех платформах.

Разработчики отмечают, что на протяжении этого периода геймеры «могут столкнуться с периодическими отключениями от онлайн-сервисов». При этом в Electronic Arts назвали примерное время окончание работы — 17:00 мск.

Профилактика в EA Sports FC 26 и предыдущих частях наверняка продлится несколько часов. После этого пользователи вновь смогут зайти в Ultimate Team и другие сетевые режимы.