Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России рухнули продажи настольных ПК — сразу на 30%

В России рухнули продажи настольных ПК — сразу на 30%
Комментарии

В начале 2026 года в России резко упали продажи настольных компьютеров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из вендоров.

Так, в первом квартале 2026-го в стране было продано 127 тысяч устройств на сумму более 7,8 млрд рублей. Это примерно на на 31% меньше показателя за аналогичный период прошлого года в штуках и на 34% меньше в деньгах. Схожие данные также приводят в компаниях Mobile Research Group и «Марвел‑Дистрибуции».

Среди причин падения рынка эксперты называют в первую очередь рост цен на комплектующие, в особенности на оперативную память. Ещё одним фактором стало отсутствие отложенного спроса. Сейчас пользователи должны были бы массово менять настольные ПК, приобретённые во время пандемии для удалённой работы и учёбы. Однако этого не происходит, ведь частные покупатели, так и компании предпочитают откладывать обновление техники и максимально продлевать срок службы уже имеющихся устройств.

Наибольшее сокращение спроса приходится на средний сегмент готовых сборок. Интересно, что розничные покупатели всё чаще выбирают ноутбуки и мини-ПК, а геймеры предпочитают собирать компьютеры, покупая комплектующие из разных источников самостоятельно.

Материалы по теме
Apple повысит цены на свою продукцию: кризис компонентов «стал невыносимым»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android