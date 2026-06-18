В России рухнули продажи настольных ПК — сразу на 30%

В начале 2026 года в России резко упали продажи настольных компьютеров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из вендоров.

Так, в первом квартале 2026-го в стране было продано 127 тысяч устройств на сумму более 7,8 млрд рублей. Это примерно на на 31% меньше показателя за аналогичный период прошлого года в штуках и на 34% меньше в деньгах. Схожие данные также приводят в компаниях Mobile Research Group и «Марвел‑Дистрибуции».

Среди причин падения рынка эксперты называют в первую очередь рост цен на комплектующие, в особенности на оперативную память. Ещё одним фактором стало отсутствие отложенного спроса. Сейчас пользователи должны были бы массово менять настольные ПК, приобретённые во время пандемии для удалённой работы и учёбы. Однако этого не происходит, ведь частные покупатели, так и компании предпочитают откладывать обновление техники и максимально продлевать срок службы уже имеющихся устройств.

Наибольшее сокращение спроса приходится на средний сегмент готовых сборок. Интересно, что розничные покупатели всё чаще выбирают ноутбуки и мини-ПК, а геймеры предпочитают собирать компьютеры, покупая комплектующие из разных источников самостоятельно.