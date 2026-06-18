Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Очень страшное кино 6» вышел в кинотеатрах России

Фильм «Очень страшное кино 6» вышел в кинотеатрах России
Комментарии

5 июня состоялась премьера фильма «Очень страшное кино 6». Продолжение культовой серии хоррор-комедий уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, а спустя шесть дней после запуска в СНГ лента также появилась в репертуаре отечественных киносетей.

По традиции хоррор добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей фильм доберётся в субботу, 20 июня.

Шестая часть популярной серии вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. Авторы ленты вновь пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Комедия получила низкие оценки от критиков и смешанные отзывы от зрителей.

Материалы по теме
Фильм ради шортсов: что не так с «Очень страшным кино 6»
Фильм ради шортсов: что не так с «Очень страшным кино 6»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android