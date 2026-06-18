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Русский трейлер «Живой ярости» — боевик в духе «Рейда» выйдет в России 9 июля

Русский трейлер «Живой ярости» — боевик в духе «Рейда» выйдет в России 9 июля
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Компании «Кино.Арт.Про» и Arna Media представили дублированный трейлер фильма «Живая ярость». Гонконгский боевик выйдет в кинотеатрах России уже 9 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Кино.Арт.Про. Права на видео принадлежат Кино.Арт.Про.

Будущая лента расскажет историю мастера Ван Вэя, который отправляется на поиски своей дочери после того, как её похитила преступная группировка. Его единственным союзником становится Навин — неутомимый журналист, чья жена тоже таинственно исчезла. Мужчинам из разных слоёв общества предстоит научиться доверять друг другу и сотрудничать, используя навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому.

«Живая ярость» — один из самых высокооценённых фильмов 2026 года. На агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют 97% критиков и 95% зрителей. Аудитория хвалит новинку за безумные драки, снятые в духе «Рейда» и «Джона Уика», увлекательный сюжет и актёрскую игру.

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