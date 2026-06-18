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«Мир Юрского периода: Господство» — самый дорогой фильм в истории, бюджет около $ 650 млн

«Мир Юрского периода: Господство» — самый дорогой фильм в истории, бюджет около $ 650 млн
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала отчёт о затратах на «Мир Юрского периода: Господство» — третью часть перезапущенной серии о возрождённых динозаврах. Как оказалось, голливудская студия потратила на ленту безумные $ 658,8 млн.

Таким образом, «Господство» можно считать самым дорогим фильмом в истории кино. Ранее рекорд удерживали «Звёздные войны: Пробуждение силы», которые обошлись студии Disney в $ 638,9 млн.

Большие затраты на «Мир Юрского периода: Господство» обусловлены в первую очередь техническими причинами. Съёмки ленты проходили в пандемию COVID-19, когда производство постоянно ставили на паузу, и команда постоянно расходовала дополнительные средства во время простоя. Кроме того, премьеру фильма отложили на год — её выход в итоге состоялся в июне 2022 года — что тоже сказалось на бюджете.

По итогам проката «Господство» собрало $ 1 млрд и, судя по всему, не смогло окупиться в кинотеатрах на фоне своего гигантского бюджета. Недавно франшизу перезагрузили со Скарлетт Йоханссон и Джонатаном Бейли — «Возрождение» вышло в 2025 году и собрало в кино около $ 870 млн.

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