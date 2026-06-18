Первые кадры сериала «Марик» с Василием Копейкиным — выход осенью

Онлайн-кинотеатр Kion и телеканал НТВ представили первые кадры сериала «Марик». Премьера драматического шоу состоится на фестивале российских сериалов «Пилот» 19 июня. На телевидении и в онлайн-кинотеатре проект покажут осенью.

Фото: Kion/НТВ

Фото: Kion/НТВ

Фото: Kion/НТВ

Фото: Kion/НТВ

Фото: Kion/НТВ

Фото: Kion/НТВ

Сериал расскажет о детском враче Марке Аксёнове, который возвращается домой с фронта. Он узнаёт, что супруга считала его погибшим и вышла замуж за лучшего друга. Теперь герою предстоит начать всё сначала, и он устраивается работать в бригаду скорой помощи, чтобы спасать детей.

Главные роли исполнили Василий Копейкин («Лёд 3»), Владимир Стержаков («Щенок»), Татьяна Рассказова («Группа крови») и другие актёры. Режиссёром выступил Егор Бероев («Кукла»).