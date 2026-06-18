Квартиру стримера Ростика ограбили в Москве — сейф распилили болгаркой

Квартира стримера Ростислава rostislav_999 Протасени в московском ЖК «Пресня Сити» была ограблена. Сам Ростик в момент ограбления находился в Африке, где готовился к восхождению на Килиманджаро. О случившемся стример узнал в пути — момент попал на трансляцию Льва leva2k Богуша.

По словам Протасени, грабители знали о его отъезде из стримов и выбрали момент, когда в квартире никого не было. Злоумышленники проникли в жильё, вскрыли два сейфа и похитили видеокарты из компьютеров. Один из сейфов принадлежал рэперу Воскресенскому, который оставил его на хранение. Незадолго до ограбления Воскресенский забрал оттуда все наличные, потратив их на покупку Porsche Panamera.

Это не завоз и не пранк. Я не закрываю квартиру, да. Но это не значит, что в мою квартиру может заходить любой и делать что хочет. Я всю жизнь прожил в Беларуси на первом этаже, у меня всегда были открыты окна и двери. Грабители рассчитывали на большие деньги в сейфе, но денег там не было. На моём этаже камер нет. Приходили следователи, всё описали. Мне стало страшно.