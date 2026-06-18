В России растёт популярность виртуальных eSIM-карт — аналитики

Компания Unisimka рассказала о росте популярности виртуальных сим-карт в России. По данным аналитиков, весной 2026 года у пользователей смартфона значительно увеличился интерес к eSIM.

Так, с марта по май количество регистраций выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым активным месяцем стал апрель: количество новых пользователей eSIM стало на 37% больше, чем в марте, и на 84% больше, чем в апреле 2025 года. При этом увеличивается число россиян, которые подключают сразу по несколько виртуальных сим-карт.

Аналитики также отметили, что eSIM в большинстве случаев используется как инструмент управления несколькими номерами. В России 41% пользователей подключают только один профиль виртуальной сим-карты. Более трети владельцев смартфонов подключают три или более номера на одном устройстве.