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Второй сезон сериала Esports World Cup: Level Up про киберспорт выйдет 26 июня

Второй сезон сериала Esports World Cup: Level Up про киберспорт выйдет 26 июня
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Организаторы Кубка мира по киберспорту выпустят второй сезон документального сериала Esports World Cup: Level Up. В него войдут пять эпизодов, которые станут доступны зрителям 26 июня на сервисе Prime Video.

События новых серий покажут героев Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде. Сюжеты будут посвящены гроссмейстеру Магнусу Карлсену, Гаридмагнаю bLitz Бямбасурэну из MongolZ по Counter-Strike 2, команде Fnatic по Valorant и другим призёрам прошлого Кубка мира.

Режиссёром проекта снова выступил лауреат премии «Эмми» Ар Джей Катлер, известный своими документальными сериалами и фильмами («Марта» про Марту Стюарт, «Билли Айлиш: Слегка размытый мир»).

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