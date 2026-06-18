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«Творчество в безопасности»: Том Холланд — об использовании ИИ в кино

«Творчество в безопасности»: Том Холланд — об использовании ИИ в кино
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На испанском телевизионном шоу El Hormiguero выступил звезда «Человека-паука» Том Холланд. Он высказался об использовании искусственного интеллекта при создании фильмов.

По словам актёра, творчество в безопасности от нейросетей. Всё потому, что любое создание произведения искусства не может обойтись без человеческого опыта. По мнению Холланда, ИИ просто не способен понимать эмоции, ведь у него нет души.

Творчество в безопасности от ИИ, потому что оно связано с человеческим опытом. Искусство прежде всего об эмоциях, это больше о взаимопонимании. ИИ может просеивать данные, но он не понимает эмоции. Он не понимает разницу между радостью и грустью. Художники не копируют, они самовыражаются. ИИ не имеет души.

Ранее про взаимодействие авторов с ИИ при создании фильмов высказался знаменитый режиссёр Стивен Спилберг. Он заявил, что нейросети полезны как инструменты, но они никогда не заменят человека.

Что сказал Стивен Спилберг про ИИ:
«Не верю, что есть замена душе». Стивен Спилберг — об использовании ИИ в кинопроизводстве
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