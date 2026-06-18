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Сериал Желтуга (2026): где смотреть, о чем сериал, тизер

Вышел тизер исторического сериала «Желтуга» с Виктором Добронравовым
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Онлайн-кинотеатр «Иви» представил трейлер сериала «Желтуга». Дата выхода исторического шоу пока неизвестна.

Видео доступно во VK-канале Иви. Права на видео принадлежат «Иви»/Kion.

Сюжет проекта развернётся в 1883 году. Главным героем выступит студент-геолог Владимир Проскуряков, который осужден за преступление, которое не совершал. Вместе с рецидивистом Молотом он совершает побег и добирается до Желтуги — золотодобывающей республики на границе Российской империи.

Главные роли исполнили Александар Радойичич («Балканский рубеж»), Елизавета Боярская («Адмиралъ»), Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов») и другие актёры. Режиссёром шоу выступил Игорь Твердохлебов — он участвовал в создании второго и третьего сезонов сериала «Триггер».

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