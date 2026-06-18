«Ожидал, что NAVI не выйдет в плей-офф»: Whipla$h о разочарованиях IEM Cologne Major 2026

Киберспортивный комментатор Okko Артём Whipla$h Рощин поделился своими впечатлениями от групповой стадии Intel Extreme Masters Cologne Major 2026, а также порассуждал о предстоящем плей-офф турнира по Counter-Strike 2 в Германии.

В комментарии «Чемпионату» он отметил, что вылет «рождённых побеждать» был ожидаем.

Больше всего разочаровали PARIVISION, MOUZ и NAVI. Но честно скажу: от NAVI без какого-либо негатива этого ожидал больше всего, потому что усталость команды и заканчивающийся ресурс прослеживаются уже довольно давно. PARIVISION просто не зашли на сервер, столкнулись с сильным давлением, плюс не повезло с самочувствием. А MOUZ… наверное, всё-таки не стоило настолько сильно экспериментировать с составом, особенно под конец сезона перед мэйджором.

Whipla$h также высоко оценил состав плей-офф мэйджора.

Сетка получилась отличной. Falcons — Vitality станет первой серьёзной проверкой на прочность для «соколов». Также отдельно отмечу безбашенное южноамериканское дерби FURIA — 9z. Будет огонь! С одной стороны, буду болеть за долгожданную победу NiKo на мэйджоре. С другой — гранд-финал, который я жду больше всего, это Spirit против BetBoom. Но для этого всем придётся серьёзно попотеть. Ожидаю очень крутой плей-офф в Кёльне.