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Автокомпания из США уйдёт на выходной в день релиза GTA 6

Автокомпания из США уйдёт на выходной в день релиза GTA 6
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Американская компания Burger Motorsports, которая занимается продажей автомобильных запчастей, объявила о проведении выходного дня для всех сотрудников 19 ноября. Владельцы бизнеса приняли решение приостановить работу в день релиза GTA 6.

Представители компании сообщили, что несколько членов команды рассказали руководству, что не смогут прийти на работу. Всё потому, что они будут «находиться в Вайс-Сити в течение всего дня». Поэтому владельцы решили сделать выходной для всех сотрудников.

Компания Burger Motorsports временно приостанавливает свою деятельность в масштабах всей компании 19 ноября 2026 года. После анализа многочисленных конфликтов в расписании сотрудников руководство пришло к выводу, что выход Grand Theft Auto 6 может повлиять на нормальную работу компании. Несколько членов команды уже уведомили руководство о том, что они будут недоступны. В этот день с ними невозможно будет связаться, ведь они будут находиться «в Вайс-Сити» в течение всего дня».

Предзаказы Grand Theft Auto 6 стартуют 25 июня. Изначально игра станет доступна только на PS5 и Xbox Series, после чего она наверняка доберётся и до ПК. Проект выйдет с русским переводом в виде субтитров.

Обложка предстоящей Grand Theft Auto:
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