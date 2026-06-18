Автокомпания из США уйдёт на выходной в день релиза GTA 6

Американская компания Burger Motorsports, которая занимается продажей автомобильных запчастей, объявила о проведении выходного дня для всех сотрудников 19 ноября. Владельцы бизнеса приняли решение приостановить работу в день релиза GTA 6.

Представители компании сообщили, что несколько членов команды рассказали руководству, что не смогут прийти на работу. Всё потому, что они будут «находиться в Вайс-Сити в течение всего дня». Поэтому владельцы решили сделать выходной для всех сотрудников.

Компания Burger Motorsports временно приостанавливает свою деятельность в масштабах всей компании 19 ноября 2026 года. После анализа многочисленных конфликтов в расписании сотрудников руководство пришло к выводу, что выход Grand Theft Auto 6 может повлиять на нормальную работу компании. Несколько членов команды уже уведомили руководство о том, что они будут недоступны. В этот день с ними невозможно будет связаться, ведь они будут находиться «в Вайс-Сити» в течение всего дня».

Предзаказы Grand Theft Auto 6 стартуют 25 июня. Изначально игра станет доступна только на PS5 и Xbox Series, после чего она наверняка доберётся и до ПК. Проект выйдет с русским переводом в виде субтитров.