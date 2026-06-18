Vici Gaming с XinQ и shiro вышла на The International — решающая игра длилась 93 минуты
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Китайские команды Vici Gaming и Team Resilence сыграют на домашнем чемпионате мира The International 2026 по Dota 2 в Шанхае.
Первое место в отборочных для Китая заняла Team Resilence, не проигравшая ни одной карты. Второй слот забрала Vici Gaming с составом из опытных игроков — в решающей карте против Yakutou Brothers ветераны китайской сцены уступали до 63 000 золота, но затянули игру и выиграли спустя 92 минуты 57 секунд.
Dota 2. The International 2026 — Китай . Финал (верхняя сетка)
18 июня 2026, четверг. 09:00 МСК
Team Resilience
Окончен
2 : 0
Yakutou Brothers
Dota 2. The International 2026 — Китай . Финал (нижняя сетка)
18 июня 2026, четверг. 12:15 МСК
Yakutou Brothers
Окончен
1 : 2
Vici Gaming
- Состав Team Resilience: poyoyo (Erica), Echо, niu, planet, zzq, Super (тренер).
- Состав Vici Gaming: shiro, Xm, Faith_bian, XinQ, y’, Yao (тренер).
Региональные отборочные на главный турнир года проходят с 15 по 28 июня, а финальная часть The International 2026 состоится с 13 по 23 августа в Шанхае.
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