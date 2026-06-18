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Стужа и берёзы: новый трейлер «русского» региона Снежная в Genshin Impact

Стужа и берёзы: новый трейлер «русского» региона Снежная в Genshin Impact
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Разработчики Genshin Impact представили новый трейлер Снежной — нового региона, вдохновлённого российской культурой и историей, который выйдет в игре в августе.

Ролик под названием «Законы лютого мороза» показывает Снежную как очень холодную страну с большим количеством снега и церквей. Создатели игры также представили новый геймплей с элементами шутера и новых врагов с отсылками на славянскую культуру.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Регион Снежная вдохновлён царской Россией — в новой зимней локации будут NPC с русскими именами и отсылки к нашей культуре, а управляет страной богиня любви Царица.

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