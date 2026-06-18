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Сериал «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном стартует 23 сентября — первый кадр

Сериал «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном стартует 23 сентября — первый кадр
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Компания Apple раскрыла дату премьеры сериала «Братья». Комедийное шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV 23 сентября. Авторы также представили первый кадр проекта.

Фото: Apple

В новом сериале звёзды первого сезона «Настоящего детектива» Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон играют вымышленные версии самих себя. По сюжету они вместе с семьями начинают жить в одном ранчо в Техасе. Дружба артистов оказывается под угрозой, когда они узнают, что на самом деле могут быть родными братьями.

В проекте также сыграли Холланд Тейлор («Шоу Трумана»), Натали Мартинес («Смертельная гонка»), Бриттани Исибаси («На крючке») и другие актёры. Одним из создателей шоу стал Ли Айзенберг — продюсер комедийного сериала «Офис».

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