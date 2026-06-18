Первые кадры драмы «Клара и Солнце» с Дженной Ортегой и Эми Адамс — выход 23 октября

Издание Vanity Fair представило первые кадры фильма «Клара и Солнце». Фантастическая драма выйдет в мировом прокате 23 октября.

Фото: Vanity Fair/Sony Pictures Releasing

Фото: Vanity Fair/Sony Pictures Releasing

Фото: Vanity Fair/Sony Pictures Releasing

Фото: Vanity Fair/Sony Pictures Releasing

Лента выступает адаптацией одноимённого романа Кадзуо Исигуро. Действие картина развернётся в будущем, где в мире родители стараются улучшить способности своих детей с помощью генных модификаций. Главной героиней выступит девочка-андроид Клара, которую покупает мама для своей дочери.

Главную роль исполнила звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. В ленте также сыграли Эми Адамс («Прибытие»), Стив Бушеми («Большой Лебовски»), Саймон Бейкер («Менталист») и другие актёры. Режиссёром выступил Тайка Вайтити — автор фильмов «Реальные упыри» и «Кролик Джоджо».