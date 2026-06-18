Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые кадры драмы «Клара и Солнце» с Дженной Ортегой и Эми Адамс — выход 23 октября

Первые кадры драмы «Клара и Солнце» с Дженной Ортегой и Эми Адамс — выход 23 октября
Комментарии

Издание Vanity Fair представило первые кадры фильма «Клара и Солнце». Фантастическая драма выйдет в мировом прокате 23 октября.

Фото: Vanity Fair/Sony Pictures Releasing

Фото: Vanity Fair/Sony Pictures Releasing

Фото: Vanity Fair/Sony Pictures Releasing

Фото: Vanity Fair/Sony Pictures Releasing

Лента выступает адаптацией одноимённого романа Кадзуо Исигуро. Действие картина развернётся в будущем, где в мире родители стараются улучшить способности своих детей с помощью генных модификаций. Главной героиней выступит девочка-андроид Клара, которую покупает мама для своей дочери.

Главную роль исполнила звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. В ленте также сыграли Эми Адамс («Прибытие»), Стив Бушеми («Большой Лебовски»), Саймон Бейкер («Менталист») и другие актёры. Режиссёром выступил Тайка Вайтити — автор фильмов «Реальные упыри» и «Кролик Джоджо».

О другом популярном фильме:
Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android