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Сезоны и крупные ивенты: детали поддержки Escape from Tarkov летом 2026 года

Сезоны и крупные ивенты: детали поддержки Escape from Tarkov летом 2026 года
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Студия Battlestate Games рассказала о предстоящих обновлениях для шутера Escape from Tarkov. Разработчики раскрыли информацию о патчах, которые получит игра в ближайшие месяцы.

Фото: Battlestate Games

Так, в июне проект получит апдейт 1.0.6.0. Вместе с ним в игре появятся Центр расширений и регулярные мини-ивенты. Уже в июле в шутере стартует большое событие под названием Blackout, подробности о котором раскроют позже. В этом же месяце в Escape from Tarkov появятся полноценные сезоны. Разработчики также оптимизируют локацию Улицы Таркова. Кроме того, авторы произведут ребаланс системы страховки и прогрессии Убежища.

В третьем квартале 2026 года Escape from Tarkov игра также получит множество обновлений. Одним из них станет появление системы рейтинговых лиг. Кроме того, разработчики добавят упрощённый GPS, контейнеры с пресетами снаряжения, а также переработают систему выходов. В игре также пройдёт ещё один крупный ивент.

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