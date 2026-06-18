Голливуд ищет идеи для фильмов на форумах — из-за хоррора «Закулисье реальности»

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у директора по маркетингу знаменитого форума Reddit Джима Сквайрса. Он рассказал, как успех хоррора «Закулисье реальности» повлиял на работу интернет-портала.

По словам руководителя, Reddit помог создать сообщества, которые повлияли на появление различных феноменов в Сети. Оригинальная крипипаста Backrooms, на которой основан фильм «Закулисье реальности», также вызвала бурное обсуждение на форуме. После успеха хоррора голливудские студии ищут другие идеи на Reddit, которые можно экранизировать. Так, один из рассказов форума под названием «Я притворилась пропавшей девушкой» получит адаптацию, которую спродюсирует звезда «Горничной» Сидни Суини.

Я считаю Reddit самой мощной фокус-группой, которая когда-либо существовала. Это позволяет не только находить идеи, о которых вы, возможно, не задумывались, но и тестировать их, а также взаимодействовать с сообществами, чтобы понять, как воспринимаются те или иные идеи. В конечном итоге, если у студии есть идея и они хотят её развить, как, например, идея с Сидни Суини, то им остаётся лишь обратиться к модераторам и нужным людям на платформе. Они заключают сделки напрямую, но мы поможем в случае необходимости.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Хоррор стал самым успешным фильмом студии А24, собрав в прокате более $ 200 млн, при скромном бюджете в $ 10 млн.