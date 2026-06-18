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«Это не должно повториться»: власти Японии — об ИИ-видео Дональда Трампа в образе Наруто

«Это не должно повториться»: власти Японии — об ИИ-видео Дональда Трампа в образе Наруто
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Японский министр экономической безопасности Кими Онода раскритиковала видео Дональда Трама, где он использовал образы из культового аниме «Наруто». Президент США опубликовал в соцсетях ролик, где с помощью нейросети он предстал в образе главного героя сериала — Наруто Удзумаки.

По словам Оноды, авторы различных видео должны быть осторожными, чтобы сберечь репутацию используемых образов. Власти Японии намерены общаться с представителями США, чтобы впредь политики соблюдали авторские права.

Мы должны проявлять крайнюю осторожность, чтобы избежать ситуаций, когда репутация произведения повреждается в результате его использования способом, противоречащим намерениям правообладателей. Мы намерены продолжать принимать соответствующие меры, включая общение с США, чтобы обеспечить надлежащую обработку авторских прав нашей страны. Я искренне надеюсь, что подобные инциденты не повторятся и что этот пост не будет дальше распространяться.

Ранее жители Японии запустили петицию, чтобы призвать Дональда Трампа не использовать образы из популярных аниме в своих постах. Сейчас обращение набрало свыше 20 тыс. подписей.

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