Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 1,2 млрд рублей

18 июня сборы фильма «Майкл» превысили 1,2 млрд рублей в России. По данным ЕАИС, такого показателя лента о Майкле Джексоне добилась спустя более трёх недель с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 28 мая. Картина занимает второе место среди лидеров чарта, уступая отчественной комедии «Холоп 3».

Фото: ЕАИС

По всему миру сборы проекта достигли свыше $ 935 млн. Лента приближается к тому, чтобы стать самой кассовой биографической картиной в истории. Сейчас лидером остаётся «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. «Майкл» уже стал самой кассовой лентой студии Lionsgate и побил рекорд среди биографических музыкальных фильмов.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.