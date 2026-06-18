Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер комедийного сериала «Второе дыхание» с Александром Палем — премьера скоро

Тизер комедийного сериала «Второе дыхание» с Александром Палем — премьера скоро
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «Второе дыхание». Дата выхода трагикомедийного шоу пока неизвестна. Авторы сообщили, что премьера состоится «скоро».

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет расскажет о бывшем спортсмене Илье, который оказывается в учреждении для зависимых пациентов. Там ему приходится столкнуться с жёсткими правилами и странной обстановкой. Теперь герой попытается справиться со своими проблемами и найти смысл жизни.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Александр Паль («Гагарин. Первый в космосе»). Режиссёром выступил Руслан Братов — автор фильма «Экспресс». В сериал войдёт восемь эпизодов.

О другом популярном сериале:
Александр Петров спасает сериал: что не так с третьим сезоном «Фишера»
Александр Петров спасает сериал: что не так с третьим сезоном «Фишера»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android